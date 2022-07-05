Москва прислала на Херсонщину "смотрящих" ФСБшников, - журналіст Нікітенко
Сергій Нікітенко, журналіст, вважає, коли у Москві побачили, що місцеві колаборанти не здатні нічого зробити на Херсонщині, то відправили ФСБшників у цивільному для надолуження та форсування певних подій
Про це він розповів в етері Еспресо.
Журналіст прокоментував появу окупаційного уряду на Херсонщині, який більш схожий на дуже обрізаний квазіуряд.
"Уряд з чотирьох осіб, у якому троє з них керівники та один міністр - це смішно. Це "смотрящие", що приїхали з Москви на Херсонщину, бо там побачили, що місцеві колаборанти нездатні нічого зробити. Ми про це знали з самого початку і, навіть, трошки раділи, тому що до росіян пішли на службу у більшості своїй люди, які нездатні взагалі нічого зробити. І окупанти втратили певний час, а для нас це позитив. І зараз оці "смотрящие" будуть надолужувати та форсувати деякі події", - пояснив Сергій Нікітенко.
Нікітенко додав, що окупаційний уряд вже почав активно діяти щодо освіти та соціальних виплат.
"Після того, як приїхали ці ФСБшники, бо ніякі це не чиновники, а ФСБшники у цивільному, вони фактично будуть контролювати розподіл бюджету, який скоріше за все прийде на Херсонщину", - зазначив журналіст.
Сергій Нікітенко додав, що окупанти відрізають у людей фінанси, блокуючи роботу українських банківських карток, щоб зробити всіх залежними від них фінансово. І таким чином готувати до референдуму, якщо він відбудеться.
"Щодо ролі Ковальова (колишній народний депутат від партії "Слуга народу", який співпрацює з окупантами на Херсонщині - ред.) скоріш за все його взяли у якості потішного хохла. Як на російському телебаченні в ідіотських ток-шоу, коли запрошують акторів або якихось українських діячів, і всі разом їх там "чмирять", так само і Ковальова взяли у якості потішного члена уряду, щоб показати, що там є хтось місцевий. У принципі, Ковальов з усіх колаборантів, хто більш-менш щось тямить у схемах, він потужний земельний схемник і фінансовий шахрай, тому він там на своєму місці", - підкреслив Нікітенко.
- 5 липня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що окупанти створили на Херсонщині уряд, до якого увійшли колаборанти Сальдо, Булюк, Семенчев та Ковальов
- Також стало відомо, що в окупованій Херсонській області призначили голову Кабінету Міністрів. Ним став колишній перший віце-прем'єр уряду Калінінградської області 51-річний Сергій Єлісєєв
- Крім того, про "успіхи" колаборантів у тимчасово окупованому Херсоні свідчить те, що в магазинах запровадили "натуральний обмін" і "продуктові кредити"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.05
-
EUR
Купівля 35.24Продаж 36.44
- Актуальне
- Важливе