Москва прислала на Херсонщину "смотрящих" ФСБшников, - журналіст Нікітенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

Журналіст прокоментував появу окупаційного уряду на Херсонщині, який більш схожий на дуже обрізаний квазіуряд.



"Уряд з чотирьох осіб, у якому троє з них керівники та один міністр - це смішно. Це "смотрящие", що приїхали з Москви на Херсонщину, бо там побачили, що місцеві колаборанти нездатні нічого зробити. Ми про це знали з самого початку і, навіть, трошки раділи, тому що до росіян пішли на службу у більшості своїй люди, які нездатні взагалі нічого зробити. І окупанти втратили певний час, а для нас це позитив. І зараз оці "смотрящие" будуть надолужувати та форсувати деякі події", - пояснив Сергій Нікітенко.



Нікітенко додав, що окупаційний уряд вже почав активно діяти щодо освіти та соціальних виплат.



"Після того, як приїхали ці ФСБшники, бо ніякі це не чиновники, а ФСБшники у цивільному, вони фактично будуть контролювати розподіл бюджету, який скоріше за все прийде на Херсонщину", - зазначив журналіст.



Сергій Нікітенко додав, що окупанти відрізають у людей фінанси, блокуючи роботу українських банківських карток, щоб зробити всіх залежними від них фінансово. І таким чином готувати до референдуму, якщо він відбудеться.



"Щодо ролі Ковальова (колишній народний депутат від партії "Слуга народу", який співпрацює з окупантами на Херсонщині - ред.) скоріш за все його взяли у якості потішного хохла. Як на російському телебаченні в ідіотських ток-шоу, коли запрошують акторів або якихось українських діячів, і всі разом їх там "чмирять", так само і Ковальова взяли у якості потішного члена уряду, щоб показати, що там є хтось місцевий. У принципі, Ковальов з усіх колаборантів, хто більш-менш щось тямить у схемах, він потужний земельний схемник і фінансовий шахрай, тому він там на своєму місці", - підкреслив Нікітенко.

5 липня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що окупанти створили на Херсонщині уряд, до якого увійшли колаборанти Сальдо, Булюк, Семенчев та Ковальов

Також стало відомо, що в окупованій Херсонській області призначили голову Кабінету Міністрів. Ним став колишній перший віце-прем'єр уряду Калінінградської області 51-річний Сергій Єлісєєв

Крім того, про "успіхи" колаборантів у тимчасово окупованому Херсоні свідчить те, що в магазинах запровадили "натуральний обмін" і "продуктові кредити"