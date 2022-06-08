"Наш колишній колега став колаборантом": "Слуги" закликали правоохоронців якнайшвидше передати в суд справу нардепа Ковальова
У партії просять правоохоронців чимдуж розслідувати справу зрадника, а правосуддя – обрати справедливе покарання
Про це партія повідомила у своєму телеграм-каналі.
"Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Кірієнко, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні", - йдеться у заяві.
Відтак у партії вирішили:
- звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства;
- звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства;
- звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом.
"Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно – немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду", - відзначили у "Слузі народу".
Також у партії нагадали, що 28 квітня вони зробили спільну заяву партії "Слуга народу" та фракції у Верховній Раді України стосовно Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі 186 (Херсонська область). Ще тоді партія і фракція дійшли висновку, що навіть з наявної інформації така поведінка несумісна із званням народного депутата. Тоді ж було вирішено виключити Ковальова з фракції та звернулися до Генерального прокурора та голови СБУ із закликом порушити відповідну кримінальну справу.
Оперативно на ситуацію відреагували і у ДБР, де зазначили, що за матеріалами ДБР ще у квітні поточного року Генеральний прокурор порушив кримінальне провадження щодо колабораційної діяльності Ковальова.
"Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму. Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області. Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що Росія на Херсонщині надовго", - зазначено у повідомленні.
Правоохоронці додають, що розслідування триває. Про терміни його завершення не повідомляють.
- Нагадаємо, після широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.
- Сьогодні facebook-сторінці нардепа, обраного від "Слуги народу", з'явився пост на підтримку окупантів, де він зазначає, що "Россия здесь всерьез и навсегда!". Він хизується участю у нараді, за участі першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, та повідомляє про співпрацю з окупантом.
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