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Головна війна з Росією В тимчасово окупованому Херсоні в магазинах запровадили "натуральний обмін" і "продуктові кредити"

В тимчасово окупованому Херсоні в магазинах запровадили "натуральний обмін" і "продуктові кредити"

4 липня, 2022 понедiлок
14:47
війна з Росією Херсон

У крамницях окупованого Херсона вводиться "натуральний обмін" товарів

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в телеграм.

"Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення "натурального обміну" в місцевих магазинах. Тобто, товари відпускаються в обмін на інші товари", – зазначило ГУР.

При цьому, продавець щоразу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну.

Крім того, фіксуються численні випадки "продуктових кредитів": коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%, додали в розвідці.

У Херсоні почастішали випадки викрадення екс-керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади, відзначили в ГУР.

"Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації "вмовити" їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби", – зазначають у розвідці.

З херсонських установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого "референдуму".

Згідно з новими розпорядженнями, "референдум" може відбутися в першій половині вересня, додали в Міноборони.

  • Нагадаємо, окупанти загарбали гуртожитки Херсонського державного університету.

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Херсон
окуповані території
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