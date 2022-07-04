В тимчасово окупованому Херсоні в магазинах запровадили "натуральний обмін" і "продуктові кредити"
У крамницях окупованого Херсона вводиться "натуральний обмін" товарів
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в телеграм.
"Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення "натурального обміну" в місцевих магазинах. Тобто, товари відпускаються в обмін на інші товари", – зазначило ГУР.
При цьому, продавець щоразу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну.
Крім того, фіксуються численні випадки "продуктових кредитів": коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%, додали в розвідці.
У Херсоні почастішали випадки викрадення екс-керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади, відзначили в ГУР.
"Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації "вмовити" їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби", – зазначають у розвідці.
З херсонських установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого "референдуму".
Згідно з новими розпорядженнями, "референдум" може відбутися в першій половині вересня, додали в Міноборони.
- Нагадаємо, окупанти загарбали гуртожитки Херсонського державного університету.
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