В найближчі 20 років в океані збільшиться втричі кількість пластику, - ООН

Про це повідомляє Новости ООН.



"Черепахи, що заплуталися в розірваних пластикових пакетах. Мертві кити зі шлунками, повними відходів. Мільярди пластикових гранул, які хвилі виносять на наші пляжі - як недавно у Шрі-Ланці. Ми самі бачимо, що ми наробили", - сказала Андерсен.



За її словами, збиток від використання пластика набагато серйозніший. Йдеться про потрійну кризу планетарного масштабу: зміну клімату, втрату біорізноманіття та забруднення.



Емісії парникових газів, джерелом яких є пластик, включаючи спалювання пластикових відходів, до середини століття становитимуть 17% загального обсягу викидів СО2.



Забруднені пластиком моря й океани вже не можуть давати нам у повному обсязі всі свої багатства, якими людство користувалося раніше, а пов'язані з цим щорічні економічні втрати становлять 2,5 мільярда доларів.



Глава ЮНЕП запропонувала чотири кроки для вирішення проблеми: необхідно скоротити виробництво пластмаси, особливо призначеної для предметів одноразового використання, перейти на замкнутий цикл виробництва пластику, покращувати поводження з відходами та активізувати дії на національному рівні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb