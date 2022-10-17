Про це він розповів в етері Еспресо.



"На сьогодні маємо статистику від командувача повітряного командування "Південь" генерал-майора Дмитра Карпенка, що на Півдні загалом знищено 100 іранських дронів з початку дронових атак, з них 96 камікадзе Shahed-136 та 4 Mohajer-6", - зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.



Юрій Ігнат підкреслив, що це інформація лише за південним напрямком, тобто по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.



"За цю ніч, з 16 на 17 жовтня, якщо брати період 21:30–22:30 збили 11 дронів Shahed, а з 3:30 по 7-му годину ранку ліквідовано ще 15. Тому, за нічний час по Півдню маємо ліквідованих 26 дронів за раз, завдяки зенітно-ракетним підрозділам та авіації", - зауважив Ігнат.

16 жовтня керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив влучання по області та підтвердив збиття двох ворожих дронів-камікадзе. До цього у Миколаєві було чутно повторні вибухи

Також ЗСУ за годину збили 11 дронів-камікадзе на Півдні

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