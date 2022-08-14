В обмін на харчі збирають у пенсіонерів інформацію про чоловіків: ЦПД розповів, чим займаються росіяни на окупованих територіях
Центр протидії дезінформації зібрав інформацію про те, що відбувається на окупованих територіях Донецької, Херсонської, Запорізької і Луганської областей
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У Запорізькій області окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне і готують провокації під українським прапором.
На Херсонщині для збору особистих даних про людей рашисти збільшили кількість пунктів видачі "грошової допомоги". Пізніше цю інформацію росіяни використають на псевдореферендумі.
У Донецькій області фальшива пропагандистська "газета" окупантів почала виходити під незаконно привласненим логотипом газети "Зоря" на Донеччині.
А на Луганщині в обмін на харчі рашисти збирають інформацію у пенсіонерів про усіх чоловіків, що залишилися на нещодавно окупованих територіях.
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