Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Запорізькій області окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне і готують провокації під українським прапором.

На Херсонщині для збору особистих даних про людей рашисти збільшили кількість пунктів видачі "грошової допомоги". Пізніше цю інформацію росіяни використають на псевдореферендумі.

У Донецькій області фальшива пропагандистська "газета" окупантів почала виходити під незаконно привласненим логотипом газети "Зоря" на Донеччині.

А на Луганщині в обмін на харчі рашисти збирають інформацію у пенсіонерів про усіх чоловіків, що залишилися на нещодавно окупованих територіях.

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