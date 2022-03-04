В Очакові Миколаївської області внаслідок авіаудару горять складські приміщення
В Очакові на Миколаївщині внаслідок авіаудару ліквідовують пожежу на складах
Про це поінформували в ДСНС.
"4 березня два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ Головного правління ДСНС України у Миколаївській області ліквідують загоряння складських приміщень у м. Очаків", - ідеться в повідомленні.
Про займання заявили о 10:04 4 березня. Воно сталося через авіаудар і охопило площу 500 кв. м.
Станом на 11:45 ліквідацію вогню призупинили у зв'язку з обстрілами.
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