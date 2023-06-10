В Одесі 11 червня оголошено днем жалоби
У неділю, 11 червня, в Одесі оголосили день жалоби у зв'язку із ракетним ударом в ніч з 9 на 10 червня, який забрав життя 3 людей
Про це 10 червня повідомляє Одеська міська рада.
"З метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, у зв’язку із трагедією, яка сталася в ніч з 09 на 10 червня 2023 року внаслідок ворожої атаки на місто Одесу та призвела до загибелі людей, 11 червня 2023 року оголошено днем жалоби у місті Одесі", - йдеться у повідомлені.
Також зазначається, що на будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.
У міськраді рекомендують підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Відповідне розпорядження підписав мер Одеси Геннадій Труханов.
Атака "шахедів" на Одесу
Пізно ввечері 9 червня російські терористи атакували Одесу "шахедами".
Унаслідок атаки уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки й спричинили займання. Також 3 цивільні людини загинули. Понад 10 осіб отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.
Загалом тієї ночі росіяни запустили 35 ударних дронів та 8 крилатих ракет.
Зазначається, що українська ППО знищила дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
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