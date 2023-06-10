В Одесі прогриміли вибухи: ворог атакував "шахедами", працює ППО

Про вибухи повідомило "Суспільне", а також місцеві мешканці в телеграм-каналах.

За повідомленнями, вперше вибухи прогриміли в Одесі близько 23:45. Повторні гучні звуки ближче до 23:55.

О 00:04 вже 10 червня речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров поширив офіційне повідомлення.

"У небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота. Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131". Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів. Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО", - наголосив він.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі натякнув на роботу ППО.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 23:12.