В Одесі прогриміли вибухи: ворог атакував "шахедами", працює ППО
Пізно ввечері п'ятниці, 9 червня, російські терористи обстріляли Одесу. Згодом з'явилося повідомлення про бої в небі над Одещиною та Миколаївщиною
Про вибухи повідомило "Суспільне", а також місцеві мешканці в телеграм-каналах.
За повідомленнями, вперше вибухи прогриміли в Одесі близько 23:45. Повторні гучні звуки ближче до 23:55.
О 00:04 вже 10 червня речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров поширив офіційне повідомлення.
"У небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота. Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131". Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів. Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО", - наголосив він.
Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі натякнув на роботу ППО.
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 23:12.
- Вночі 9 червня росіяни завдали удару по Україні іранськими "шахедами" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
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