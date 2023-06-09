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В Арапівці на Луганщині дезертирували близько 90 російських військових, - Генштаб

9 червня, 2023 п'ятниця
19:05
Війна з Росією окупанти в Криму

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 червня.

"В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

Нічний обстріл України 9 червня

"РФ продовжує вести загарбницьку війну. Повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, і житлових кварталів", - пише Генштаб.

За уточненою інформацією, вночі 9 червня російські окупанти завдали удару по Україні іранськими "шахедами" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами ППО знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 "шахедів" і "ланцетів" та 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (прим. - "Орлан-10" і "Supercam").

Обстріли України та ситуація на фронті 

Загалом, протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова. 

Крім того, завдав 58  авіаударів та здійснив 31 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", - пишуть у Генштабі.

Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. 

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи ЗС РФ.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону шляхом підрозділів територіальних військ.
  • Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Юнаківка, Миропілля, Славгород та Велика Писарівка Сумської області.
  • Терористи обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині: Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки і Землянки.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультативні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори і Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Велика Новосілка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районі Новосілки Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області та місто Херсон.

Удари ЗСУ по росіянах:

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах Росії. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

  • На Харківщині жителів селища Краснокутськ, а також сіл Качалівка та Любівка, закликали не відчиняти вікна та провести вдома вологе прибирання. Після російського обстрілу відбулися шкідливі викиди в повітря.
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