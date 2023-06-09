На Харківщині після російського обстрілу відбулися шкідливі викиди в повітря

Про це повідомила голова Краснокутської селищної громади Ірина Карабут.

"Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря", - йдеться у повідомленні.

Жителів смт Краснокутськ, сіл Качалівка та Любівка, закликають: не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними.