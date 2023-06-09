На Харківщині після російського обстрілу відбулися шкідливі викиди в повітря
На Харківщині жителів селища Краснокутськ, а також сіл Качалівка та Любівка, закликали не відчиняти вікна та провести вдома вологе прибирання
Про це повідомила голова Краснокутської селищної громади Ірина Карабут.
"Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря", - йдеться у повідомленні.
Жителів смт Краснокутськ, сіл Качалівка та Любівка, закликають: не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними.
- Російські військові впродовж доби здійснили обстріли 11 областей України, внаслідок цього 5 людей загинуло
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе