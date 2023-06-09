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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ за добу обстріляла 11 областей України: є поранені та загиблі люди. Ситуація в регіонах

9 червня, 2023 п'ятниця
11:56
Війна з Росією обстріл, ППО

Російські військові впродовж доби здійснили обстріли 11 областей України, внаслідок цього 5 людей загинуло

Про це йдеться у повідомлення обласних державних адміністрацій.  

Черкащина: внаслідок ракетного удару по Уманщині вчора ввечері зафіксовано два прильоти: по промисловому  об'єкту та автомийці. Пошкоджені сусідні приміщення.  Медичні служби надали допомогу десятьом потерпілим, четверо з них у лікарні.

Житомирщина: сьогодні вночі під час повітряної тривоги силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету. Внаслідок падіння уламків в м. Звягель зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків. Одна людина загинула, троє — травмовані.

Чернігівщина: за добу армія РФ завдала одного мінометного обстрілу по Новгород-Сіверському районі, без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. Попередньо – без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, приватне авто та електромережу.

Запорізька область: ворог здійснив 97 обстрілів по 21 населеному пункту області: авіаційні по Гуляйполю й Полтавці, тричі атакував з БПЛА Чарівне, 8 ударів з РСЗВ по Ольгівському, Білогір'ю, Темирівці, Новогригорівці, Червоному, 84 артудари по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Кам'янському, Степовому, Новомиколаївці та іншим прифронтовим селам, без постраждалих. 

Дніпропетровщина: окупанти били по Нікопольщині, обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку громаду та Нікополь. У місті поранений 30-річний чоловік, йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно. 

Окрім цього,  також пошкоджені склад магазину, адмінбудівля та готель, 4 п’ятиповерхівки, авто, лінія електропередач. 

Харківщина: вночі в с. Старий Мерчик Богодухівського району внаслідок ударів дронів типу "Шахед"  по території газвидобувного підприємства, пошкоджено газопровід, сталася пожежа. Пожежу локалізовано, поранення зазнав працівник підприємства 33 років.

Також вночі у с. Качалівка Богодухівського району на території нафтогазоконденсатного родовища внаслідок ударів трьома дронами типу "Шахед" виникла пожежа, постраждалих немає. 

Внаслідок обстрілу Вовчанська вночі пошкоджено вікна будинку, двері, гараж та господарчі споруди. Постраждали 63-річний чоловік та 69-річна жінка.

Луганщина: артилерійських ударів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 100 обстрілів.

Донеччина: минулої доби росіяни здійснили 14 обстрілів населених пунктів області: Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, с.Карлівка, с.Максимільянівка, с.Уманське, с.Нескучне.  Внаслідок цього було пошкоджено 14 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирних), лікарня, лабораторія, будівля міськгазу, будівлі шахти "Торецька", магазин, 3 склади.

За добу на Донеччині загинула 1 людина, 7 отримали поранення. 

Миколаївщина: ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора окупанти завдали артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території та за межами населеного пункту. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 44 обстріли, з них по м. Херсон — 7 обстрілів. 

Відомо, що російські військові поцілили у райони 20 населених пунктів області.  Всього за добу через російську агресію загинули 2 людини, 17  - дістали поранення.

Окрім цього, зазначається, що армія РФ била по Херсону саме в той час, коли відбувалася евакуація. Постраждали цивільні, рятувальники, поліцейський, лікар, волонтер. Загалом - дев’ятеро осіб.

Семеро людей дістали поранення середнього ступеня тяжкості, один – важкі поранення, у нього травматична ампутація кінцівки. Ще один чоловік, 55 років, знаходиться у критичному стані. У нього дуже тяжкі поранення живота. Медики роблять все можливе, аби зберегти життя пораненого.

Ближче до вечора РФ знову обстріляла Херсон – у 59-річної жінки діагностували легкі поранення. Їй надали необхідну допомогу. Через російський обстріл села Дніпровське поранено одразу пʼятеро осіб, – їх шпиталізували.

У Бериславі ворог скинув авіабомбу на житловий будинок. Через це 55 - річний чоловік отримав поранення, його жінка загинула на місці. Також через удар по місту поранено 44-річного чоловіка.

  • 9 червня перехоплення Служби безпеки України підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Російські військові хотіли шантажувати Україну підривом дамби й влаштували техногенну катастрофу.
Луганщина
Сумщина
Черкащина
Миколаївщина
Херсонщина
Житомирщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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