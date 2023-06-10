Армія РФ запустила вночі 8 крилатих ракет і 35 ударних дронів, більшість з них збила ППО
Російські війська у ніч проти 10 червня завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Загалом запустили 35 ударних дронів та 8 крилатих ракет
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в telegram.
"Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БПЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" – з району східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у дописі.
Зазначається, що українська ППО знищила дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
Додається також, що ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також ударними БПЛА іранського виробництва. Одеську та Харківську області було атаковано крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами.
- Пізно ввечері 9 червня терористи РФ атакували Одесу "шахедами", працювала ППО: уламки потрапили в багатоповерхівку, 3 людей загинули, понад 10 - поранені.
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