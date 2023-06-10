Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в telegram.

"Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БПЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" – з району східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у дописі.

Зазначається, що українська ППО знищила дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131".

Додається також, що ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також ударними БПЛА іранського виробництва. Одеську та Харківську області було атаковано крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами.