В Одесі 14 тис. людей без світла, - ДТЕК
Енергетики ліквідовують аварію на високовольтній підстанції в Одесі - сталося відключення обладнання
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.
"20 травня о 18:17 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Без світла тимчасово залишилися 14 тисяч клієнтів у Хаджибейському районі, мікрорайон Черемушки", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що енергетики працюють над усуненням наслідків аварії та частково перезаживлюють клієнтів на резервну лінію. Орієнтовний час відновлення світла - 21.00.
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