Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство В Одесі місцева влада виселяє з приміщення волонтерський центр, - депутатка райради Шульц
Ексклюзив

В Одесі місцева влада виселяє з приміщення волонтерський центр, - депутатка райради Шульц

10 березня, 2023 п'ятниця
08:54
Суспільство

Одеська облрада виселяє волонтерів із приміщення, щоб здавати його в оренду органам державної влади

Про це розповіла депутатка Одеської райради та волонтерка Валентина Шульц в етері Еспресо.

"В Одесі хочуть закрити волонтерський центр, розташований на площі Дерев'янка, 1. Одеська облрада ухвалила рішення виселити волонтерів. Вони мають до 1 квітня виїхати з приміщення", - наголосила вона.

За словами депутатки райради, у волонтерському центрі плетуть маскувальні сітки для українських військових. З 26 лютого 2022 року зробили понад 45 тис. квадратних метрів сіток.

Валентина Шульц зауважила, що волонтерів виселяють тому, що облрада збирається здавати приміщення в оренду органам держвлади. Вона додала, що волонтери перебувають у холі підприємства, тому не заважатимуть державній владі.

Депутатка зазначила, що волонтери сплачують за оренду приміщення, але через воєнний стан договір укладали про зберігання матеріальних цінностей.

Новини
Україна
Одеса
волонтери
Одещина
війна з Росією
Читайте також:
9 березня, 2023 четвер
У Болгарії кандидат у депутати викинув із балкона мерії Софії український прапор, назвавши його "фашистським"
9 березня, 2023 четвер
Президентські перегони у Туреччині: Ердоган поступається кандидату від опозиції, - опитування
9 березня, 2023 четвер
У НАТО не до кінця розуміють ситуацію: в ЗСУ відреагували на заяву Столтенберга про "падіння Бахмута"
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.92
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 березня
09:19
Трамп і трансгендери, промиті мізки і грибний Буратіно - 5 книг про те, як переписують історію
09:11
ракета
Британська розвідка пояснила, чому інтервал між хвилями масованих атак Росії по Україні збільшився
09:08
Оновлено
ДП "Антонгов"
Перешкоджали завчасній обороні аеродрому з "Мрією" у Гостомелі: трьом екскерівникам ДП "Антонов" оголосили підозри
09:06
Обстріл Дніпропетровщини 10 березня
Уночі росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено енергетичний об'єкт, частково знеструмлені три населених пункти
08:57
на фото наслідки влучання ракети на Херсонщині
Ворог випустив понад 400 снарядів по Херсонщині: четверо людей загинули, серед поранених підліток
08:48
За добу російські війська убили мирного жителя Донеччини, двоє поранені
08:42
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Маляр: війська РФ зосереджують основні зусилля на захопленні сходу України
08:32
шевченківська премія
В Україні вперше за багато років 9 березня не визначили лауреатів Шевченківської премії
08:20
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпіна втретє обрали на посаду президента Китаю
08:09
iPod
Apple готує новий музичний стрімінговий сервіс: коли запустять
08:07
знищена техніка окупантів
За добу ЗСУ ліквідували 870 військових РФ, 34 крилаті ракети, 7 танків і літак
08:02
OPINION
Данило Лубківський
У Росії вже шукають варіантів на випадок поразки
07:48
На протестах у Грузії затримали добровольця, який воював за Україну: його переслідували
07:43
окупант
РФ розміщує військових у житлових кварталах Рубіжного й обстріляла тимчасово окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб
07:28
долар
США та союзники заморозили активи російських олігархів на суму понад $58 млрд
06:57
Ллойд Остін
Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу
06:44
Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак РФ світло вимикають превентивно
06:32
окупанти
Російські війська готуються відновити наступальні операції під Вугледаром, - ISW
06:30
Фіорентина, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати усіх матчів 9 березня
06:26
Новий прем'єр Молдови Доріан Речан
Ми маємо дякувати українцям за захист усієї Європи, - прем'єр Молдови
05:48
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав військовим посилити навчання для стримування та реагування на "справжню війну" 
05:26
Нед Прайс
Держдеп США відреагував на масовану атаку РФ по Україні 9 березня: це не може бути нормою, а ми байдужими
05:25
Рома, Реал Сосьєдад, Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів 9 березня
04:33
путін
Путін доручив ФСБ боротьбу з партизанами на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
02:42
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці за день знищили 16 російських терористів
02:29
Володимир Путін
Запорізькі колаборанти поскаржирились Путіну на нестачу педагогів. На окуповані території відправлять російських вчителів
01:57
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
"Він привезе в Україну "Золотий м'яч": Усик дав обнадійливий прогноз стосовно Мудрика
01:54
"Удари відплати": СБУ показала відео знищення російських ЗРК дронами-камікадзе
01:26
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російські війська з артилерії обстріляли багатоповерховий будинок у Сумській області
00:41
Путін і Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 березня
00:15
Ваут Вегхорст, "Манчестер Юнайтед", Ліга Європи
Ліга Європи: "Манчестер Юнайтед" розгромив "Бетіс" в 1/8 фіналу
00:09
Запоріжжя
Росія обстріляла Запоріжжя: пошкоджено критичну інфраструктуру
2023, четвер
9 березня
23:57
Оновлено
Шахтар, Ліга Європи, Ярослав Ракицький
Курйозного голу Ракицького не вистачило "Шахтарю" для перемоги над "Феєнордом" у Лізі Європи
23:46
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
РФ відмовляється міняти полонених жінок або поранених у форматі "всіх на всіх", - Лубінець
23:37
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн масований удар РФ і посилення санкцій проти держави-агресора
23:24
Володимир Зеленський
Обговорили комунікацію зі світом і національні потреби: Зеленський зустрівся з діячами культури
22:37
Михайло Фрідман
Російські мільярдери Фрідман і Авен хочуть продати Альфа-банк, щоби вийти з-під санкцій, – FT
22:25
Оновлено
Грузія, протести
Протести у Грузії: влада звільняє затриманих активістів, опозиція вимагає відставки уряду і дострокових виборів
21:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гіперзвукові ракети пробили українську ППО, безпека ЗАЕС досі під питанням, Пентагон блокує передачу суду доказів військових злочинів РФ. Світові ЗМІ про Україну 9 березня
21:24
Ексклюзив
Лукашенко
Останні заяви Лукашенка свідчать про його страшенний переляк, - Наливайченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV