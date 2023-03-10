Про це розповіла депутатка Одеської райради та волонтерка Валентина Шульц в етері Еспресо.

"В Одесі хочуть закрити волонтерський центр, розташований на площі Дерев'янка, 1. Одеська облрада ухвалила рішення виселити волонтерів. Вони мають до 1 квітня виїхати з приміщення", - наголосила вона.

За словами депутатки райради, у волонтерському центрі плетуть маскувальні сітки для українських військових. З 26 лютого 2022 року зробили понад 45 тис. квадратних метрів сіток.

Валентина Шульц зауважила, що волонтерів виселяють тому, що облрада збирається здавати приміщення в оренду органам держвлади. Вона додала, що волонтери перебувають у холі підприємства, тому не заважатимуть державній владі.

Депутатка зазначила, що волонтери сплачують за оренду приміщення, але через воєнний стан договір укладали про зберігання матеріальних цінностей.