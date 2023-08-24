В Одесі під час повітряної тривоги працювала ППО

Про оголошення небезпеки повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Вони також написали про вибухи та роботу ППО.

Згодом роботу ППО підтвердив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Мешканці області та гості регіону, залишайтеся, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги. Не знімайте та не оприлюднюйте роботу наших сил ППО", - зазначив голова Одеської ОВУ.

Вже о 23:37 повітряна тривога була скасована.