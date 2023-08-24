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В Одесі під час повітряної тривоги працювала ППО

24 серпня, 2023 четвер
23:58
Війна з Росією обстріл, ППО

Пізно ввечері 24 серпня в Одесі було оголошено повітряну тривогу, яка виявилась реальною, адже у небі працювала ППО

Про оголошення небезпеки повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Вони також написали про вибухи та роботу ППО.

Згодом роботу ППО підтвердив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Мешканці області та гості регіону, залишайтеся, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги. Не знімайте та не оприлюднюйте роботу наших сил ППО", - зазначив голова Одеської ОВУ.

Вже о 23:37 повітряна тривога була скасована.

  • Нагадаємо, у ніч на 24 серпня у Дніпрі та суміжних областях на сході та півдні оголошували ракетну та балістичну небезпеку. Росіяни вдарили по автовокзалу. Унаслідок атаки поранені 10 людей та пошкоджені десятки будівель
Одеса
ППО
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