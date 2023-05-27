В Одесі розшукується 15-річна дівчина

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеси.

Вранці суботи, 27 травня, 15-річна Надія Голота вийшла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 150-152 см, худорлявої статури, волосся довге, пряме, русяве, очі блакитні. Дівчина була одягнена в чорні штани та зелену куртку.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділення поліції за номерами телефону 048 779 43 92, 063 457 67 58 або на спецлінію "102", - йдеться у повідомленні.