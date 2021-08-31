В Одесі цього року не буде урочистих лінійок до "першого дзвоника"

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

На такий крок, за словами Буйневич, міська влада вирішила піти з огляду на рекомендацію Міністерства охорони здоров'я.



Міністерство охорони здоров'я рекомендувало обмежити масові заходи за участю дітей в зв'язку з несприятливою епідемічною обстановкою.



Також чиновник розповіла, що зараз в одеських школах і садках залишаються вакантними більше 450 місць педагогів. Гостро не вистачає вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів інформатики, соціальних педагогів, психологів і асистентів вчителів.



Перед 1 вересня в школи і садки влаштувалося всього 54 молодих фахівця, що дуже мало. Всього в навчальних закладах міста працюють 16,5 тис. педагогів.