В Одесі цього року не буде урочистих лінійок до "першого дзвоника"
Департамент освіти і науки Одеської міської ради відмовився від святкування "першого дзвоника" у школах
Про це повідомляє місцеве видання "Думская".
На такий крок, за словами Буйневич, міська влада вирішила піти з огляду на рекомендацію Міністерства охорони здоров'я.
Міністерство охорони здоров'я рекомендувало обмежити масові заходи за участю дітей в зв'язку з несприятливою епідемічною обстановкою.
Також чиновник розповіла, що зараз в одеських школах і садках залишаються вакантними більше 450 місць педагогів. Гостро не вистачає вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів інформатики, соціальних педагогів, психологів і асистентів вчителів.
Перед 1 вересня в школи і садки влаштувалося всього 54 молодих фахівця, що дуже мало. Всього в навчальних закладах міста працюють 16,5 тис. педагогів.
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