В Одесі відбувся Марш захисників та патріотів України
В Одесі пройшов Марш патріотів України
Про це передає УНІАН.
Хода стартувала в центрі міста.
Учасники акції - військовослужбовці, представники організацій та інші. У голові колони, йдуть рідні та близькі воїнів, загиблих на війні з РФ. Вони несуть портрети загиблих.
Люди несуть розтяжки: "Нас об'єднала Україна", "З Днем Незалежності, Україно!", "Україна або смерть!". Також кілька десятків людей пересуваються з багатометровим синьо-жовтим полотнищем.
Періодично натовп скандував: "Слава Україні!", "Героям слава!", "Одна єдина Україна!", "Смерть ворогам!", "Україна - понад усе!" та інше.
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