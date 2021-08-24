В Одесі відбувся Марш захисників та патріотів України

Про це передає УНІАН.

Хода стартувала в центрі міста.



Учасники акції - військовослужбовці, представники організацій та інші. У голові колони, йдуть рідні та близькі воїнів, загиблих на війні з РФ. Вони несуть портрети загиблих.

Люди несуть розтяжки: "Нас об'єднала Україна", "З Днем Незалежності, Україно!", "Україна або смерть!". Також кілька десятків людей пересуваються з багатометровим синьо-жовтим полотнищем.



Періодично натовп скандував: "Слава Україні!", "Героям слава!", "Одна єдина Україна!", "Смерть ворогам!", "Україна - понад усе!" та інше.



