В Одесі з отруєнням до лікарні потрапили 64 курсанти
В Одесі 64 курсанти з двох навчальних закладів потрапили до лікарні з харчовим отруєнням: поліція розпочала розслідування
Про це інформує пресслужба поліції Одещини.
Вказано, що у лікарнях проходять лікування 64 курсанти двох навчальних закладів віком від 15 до 22 років. У них медики діагностували гостру харчову токсикоінфекцію.
Про інцидент, який стався цього тижня, правоохоронців повідомили лікарі.
Наразі слідчі територіальних підрозділів поліції внесли відомості про події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України).
"В рамках розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень. Триває слідство. Встановлюються всі обставини подій", - додали у поліції.
- 25 вересня в Одеській області до лікарні госпіталізували 46 курсантів Військово-морського ліцею з отруєнням та харчовою токсикоінфекцією
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