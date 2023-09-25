На Одещині курсантів Військово-морського ліцею госпіталізували з отруєнням

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області.

Наразі відомо про 46 неповнолітніх вихованців Військово-морського ліцею, які зараз перебувають в лікарні з отруєнням. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Правоохоронці призначили низку експертиз, за результатами яких будуть встановлені всі обставини події.

Одеська прокуратура у сфері оборони відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 КК України).