На Одещині курсантів Військово-морського ліцею госпіталізували з отруєнням
Вночі 25 вересня в Одеській області до лікарні госпіталізували 46 курсантів Військово-морського ліцею з отруєнням та харчовою токсикоінфекцією
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області.
Наразі відомо про 46 неповнолітніх вихованців Військово-морського ліцею, які зараз перебувають в лікарні з отруєнням. Точна кількість постраждалих встановлюється.
Правоохоронці призначили низку експертиз, за результатами яких будуть встановлені всі обставини події.
Одеська прокуратура у сфері оборони відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 КК України).
- 11 вересня офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Прикарпатті, який побив підлеглого, присудили один рік та шість місяців утримання у дисциплінарному батальйоні.
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