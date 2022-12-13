Про це повідомила Служба безпеки України.

На телефоні зловмисника було виявлено електронні карти з "цілями" повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря.

Колаборант збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси, його цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони. Зазначається, що колаборант намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони Одеси.

Цю інформацію росіяни використовували для планування, підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по міській інфраструктурі.

Для збору розвідінформації агент особисто виходив на місцевість, приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив їх фотографував їх. Отримані дані пересилав ворогу у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення. На початку вторгнення колаборант у соцмережах закликав підтримати збройну агресію проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У понеділок, 12 грудня, в тимчасово окупованому Скадовську, що на Херсонщині, вибухнуло авто колаборанта Віталія Булюка, зрадника доставили у лікарню в Сімферополі.

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