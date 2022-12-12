У тимчасово окупованому Скадовську вибухнуло авто колаборанта Булюка

Про це повідомляє Скадовська міська рада в телеграмі.

Вибух стався о 12:30, біля приватного будинку Булюка на вулиці Маріїнській. Колаборанта доставили до лікарні в Сімферополі, водій автомобіля загинув на місці. Зазначається, що ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової.

"Я не знаю, як стосовно стану здоров'я, але вибухнув його автомобіль і він отримав поранення. Водій загинув, а його доправили до лікарні у Сімферополь", - прокоментував подію Скадовський міський голова Олександр Яковлєв.

Міськрада повідомила, що після події кілька кварталів навколо будинку та центр міста були оточені. Проводять обшуки та перевірки документів, місто закрили на в'їзд та на виїзд. На під’їздах до Скадовська заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі.

СБУ затримала на Херсонщині колаборантів, які з озброєними окупантами вдиралися до осель та погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі.

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