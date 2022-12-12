Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з тимчасово окупованого Луганська, працювали у "виборчих комісіях", які створили окупанти під час тимчасового загарбання частини територій Херсонщини.

Зловмисники на території Бериславського району розгорнули агітаційну кампанію "на підтримку фейкового плебісциту". Колаборанти закликали українців приходити на "дільниці" і голосувати за РФ.

"У разі забезпечення "явки", ворог обіцяв своїм поплічникам винагороду у розмірі 50 тис. російських рублів кожному", - роз'яснюють у пресслужбі.

Також псевдокомісія ходила по домівках і вимагала поставити потрібну "відмітку в бюлетенях". Якщо ж українці відмовлялися, то зловмисники запрошували до розмови озброєних рашистів, які вривалися в оселі та погрожували розстрілом.

"Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух спротиву на території регіону", - пише СБУ.

Повідомляється, що колаборанти погодилися на співпрацю з окупантами на початку повномасштабного вторгнення РФ. А після звільнення району намагались уникнути покарання.

Фігурантам оголосили підозри за колабораційну діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою. Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.