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Погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі. На Херсонщині затримали колаборантів

12 грудня, 2022 понедiлок
17:08
Кримінал

СБУ затримала на Херсонщині колаборантів, які вдиралися до осель з озброєними окупантами та погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі

Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з тимчасово окупованого Луганська, працювали у "виборчих комісіях", які створили окупанти під час тимчасового загарбання частини територій Херсонщини.

Зловмисники на території Бериславського району розгорнули агітаційну кампанію "на підтримку фейкового плебісциту". Колаборанти закликали українців приходити на "дільниці" і голосувати за РФ.

"У разі забезпечення "явки", ворог обіцяв своїм поплічникам винагороду у розмірі 50 тис. російських рублів кожному", - роз'яснюють у пресслужбі.

Також псевдокомісія ходила по домівках і вимагала поставити потрібну "відмітку в бюлетенях". Якщо ж українці відмовлялися, то зловмисники запрошували до розмови озброєних рашистів, які вривалися в оселі та погрожували розстрілом. 

"Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух спротиву на території регіону", - пише СБУ.

Повідомляється, що колаборанти погодилися на співпрацю з окупантами на початку повномасштабного вторгнення РФ. А після звільнення району намагались уникнути покарання.

Фігурантам оголосили підозри за колабораційну діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою. Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

  • Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру в державній зраді експрацівниці правоохоронних органів Куп'янська, яка під час окупації очолила підконтрольну росіянам "поліцію".
  • Служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.  
  • 2 грудня стало відомо, що ДБР завершила спеціальне досудове розслідування: трьом колишнім правоохоронцям з Луганщини висунули обвинувачення у державній зраді.
  • Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.  
  • СБУ затримала на Миколаївщині колаборанта, який продавав вкрадене окупантами майно українців у себе в магазині, за це рашисти дозволяли чоловіку пересувався містом.

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референдум
СБУ
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
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