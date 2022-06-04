Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком, - Генштаб ЗСУ
В Одесі затримали порушників, які запускали феєрверк під час повітряної тривоги
Трапився інцидент увечері 3 червня в Приморському районі Одеси
Про затримання на власному телеграм-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук."Патрульними поліцейськими Одеси вже затримані "жартівники", що влаштували фейєрверк під час повітряної тривоги у місті. Наразі з'ясовуються усі подробиці події та її кваліфікація згідно чинного законодавства, зокрема, правового режиму воєнного стану", – написав Братчук.
- Нагадаємо, в Одесу приїхала російська пропагандистка Марина Овсяннікова.
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