Марина Овсяннікова таки приїхала в Одесу
"Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями й замінованими пляжами", - написала російська пропагандистка
Про свій приїзд в Україну Марина Освяннікова написала в Instagram.
"Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями й замінованими пляжами. Купатися заборонено. Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря, — написала Овсяннікова. - Одна ракета поцілила у прибережний готель, інша — у багатоповерхівку. Загинули 8 людей, серед них — немовля. Будівельники вже почали відновлювати зруйновані секції. Одесити в пам'ять про воєнні злочини у Бучі, Ірпені та Маріуполі розфарбували паркан російського консульства чорною фарбою. Дипломати спалили документи й втекли звідси перед початком війни. Мільйонне місто спорожніло. Майже половина мешканців виїхали".
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- 31 травня У Києві анонсували та скасували захід з російською пропагандисткою Овсянніковою, яка закликала зняти санкції з РФ.
- 1 червня Ректора КНУ ім. Шевченка просили організувати зустріч Овсяннікової з майбутніми журналістами - в університеті відмовили.
- 14 березня редакторка російського Першого каналу вибігла в ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести. На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни". Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупінить війну".
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