Марина Овсяннікова таки приїхала в Одесу

Про свій приїзд в Україну Марина Освяннікова написала в Instagram.

"Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями й замінованими пляжами. Купатися заборонено. Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря, — написала Овсяннікова. - Одна ракета поцілила у прибережний готель, інша — у багатоповерхівку. Загинули 8 людей, серед них — немовля. Будівельники вже почали відновлювати зруйновані секції. Одесити в пам'ять про воєнні злочини у Бучі, Ірпені та Маріуполі розфарбували паркан російського консульства чорною фарбою. Дипломати спалили документи й втекли звідси перед початком війни. Мільйонне місто спорожніло. Майже половина мешканців виїхали".

Читайте також: Операція "Соняшник". Як росіяни крадуть символ солідарності з Україною для "хороших русских"

31 травня У Києві анонсували та скасували захід з російською пропагандисткою Овсянніковою, яка закликала зняти санкції з РФ.

1 червня Ректора КНУ ім. Шевченка просили організувати зустріч Овсяннікової з майбутніми журналістами - в університеті відмовили.

14 березня редакторка російського Першого каналу вибігла в ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести. На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни". Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупінить війну".