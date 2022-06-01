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Головна війна з Росією Ректора КНУ ім. Шевченка просили організувати зустріч Овсяннікової з майбутніми журналістами - в університеті відмовили
Оновлено

Ректора КНУ ім. Шевченка просили організувати зустріч Овсяннікової з майбутніми журналістами - в університеті відмовили

1 червня, 2022 середа
14:14
війна з Росією Марина Овсяннікова

Ректору КНУ імені Тараса Шевченка Володимиру Бугрову направили листа із проханням посприяти в організації зустрічі студентів з інституту журналістики колишньою редакторкою російського "Першого каналу" Мариною Овсянніковою. Проте в такій зустрічі було відмовлено

Подробиці про отримання листа з прохання підготовки цієї зустрічі й подальшу відмову розповіли в центрі Комунікацій КНУ.

Як зазначив ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров, він отримав лист за підписом Алекса Магдинського, члена організації Operation Sunflower. Організація займається спрямуванням гуманітарної допомоги, наданої закордонними партнерам українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, а університетська спільнота співпрацює з нею.

"Зміст зазначеного листа зводився до прохання посприяти в організації зустрічі студентів Навчально-наукового інституту журналістики з директоркою з гуманітарних питань Фонду з прав людини (Human Rights Foundation) Еммі Карр та відомою нині експрацівницею пропагандистської путінської корпорації "Перший канал", що десятиліттями слугувала інструментом дестабілізації українського суспільства й держави, Мариною Овсянніковою. Відповідно до специфіки діловодства лист організації Operation Sunflower був переданий професору Володимиру Різуну, директору ННІ журналістики, з письмовим дорученням щодо підготовки пропозиції відповіді на зазначений лист. І такою відповіддю Інституту, як славетного академічного середовища, звідки вийшло чимало українських журналістів, стала цілком очевидна відмова від такої зустрічі", - пояснив ректор КНУ.

Бугров зауважив, що позиція університету не могла бути іншою, адже студенти, курсанти, викладачі, науковці, працівники й випускники вишу нині "гинуть від воєнних злочинів і нелюдської агресії загарбницької армії рашистів".

"Про яку зустріч з експрацівницею пропагандистської машини може йтися після Бучі, Ірпеня, Бородянки, інших населених пунктів Київщини (де мешкає багато родин наших співробітників), після невимовно болю за мирне населення Маріуполя та його захисників? Здавалося б, це питання, відповіді на які є очевидними після 24 лютого..." - додав Володимир Бугров.

Окрім того, він наголосив: ця ситуація ще раз підтвердила тезу про те, що представники "русского міра", "які б оманливі "антисистемні" й "протестні" маски вони не надягали, завжди переслідують мету проникнення в суспільно-інформаційний простір України й західного світу, щоби і далі слугувати інструментом найрізноманітніших психологічних операцій. І, судячи з резонансу в медіа, така операція, як мінімум частково, досягла своєї мети". 

Читайте більше: Овсяннікова буде новим голубом миру ФСБ

Зазначимо, про те, що до ректора КНУ ім. Тараса Шевченка звернулися з листом-проханням організувати зустріч студентів вишу, майбутніх журналістів, з Мариною Овсянніковою, повідомило напередодні Громадське радіо з посиланням на власні джерела.

  • 14 березня редакторка російського Першого каналу вибігла в ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести. На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни". Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупінить війну".
  • Ексредакторка "Первого канала" Марина Освяннікова планувала 1 червня дати в Києві пресконференцію, її скасували.

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Росія
КНУ ім. Т. Шевченка
пропаганада
Марина Овсяннікова
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