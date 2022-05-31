Про це йдеться у анонсі події на сайті Інтерфакс-Україна.

Захід мав розпочатись о 16.30 у пресцентрі агентства. Тема - "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда".

"Попередньо очікується її безпосередня фізична присутність на заході", – підтвердили Радіо Свобода в інформаційному агентстві.

Станом на 17:30 пресконфенцію скасували.

Освяннікова з 2003 року до 2022-го працювала на Першому каналі Росії. Вона виступає проти "русофобії" та "колективної відповідальності" громадян Росії за війну проти України та проти західних санкцій.

14 березня редакторка російського Першого каналу вибігла в ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести. На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни". Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупінить війну".