У Києві анонсували та скасували захід з російською пропагандисткою Овсянніковою, яка закликала зняти санкції з РФ
Ексредакторка "Первого канала" Марина Освяннікова планувала 1 червня дати в Києві пресконференцію
Про це йдеться у анонсі події на сайті Інтерфакс-Україна.
Захід мав розпочатись о 16.30 у пресцентрі агентства. Тема - "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда".
"Попередньо очікується її безпосередня фізична присутність на заході", – підтвердили Радіо Свобода в інформаційному агентстві.
Станом на 17:30 пресконфенцію скасували.
Освяннікова з 2003 року до 2022-го працювала на Першому каналі Росії. Вона виступає проти "русофобії" та "колективної відповідальності" громадян Росії за війну проти України та проти західних санкцій.
- 14 березня редакторка російського Першого каналу вибігла в ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести. На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни". Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупінить війну".
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