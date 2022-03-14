Редакторка російського Першого каналу вибігла у ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести
Редакторка російського "Первого канала" Марина Овсяннікова прорвалася у прямий ефір з антивоєнним плакатом
Відео опублікував Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики.
На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни".
Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупинить війну". Після ефіру, її затримали. Поліція склала протокол за "дискредитацію російської армії".
Напередодні у мережі з'явилося відео, де вона називає війну проти України злочином.
"Росія - країна-агресор, і відповідальність за цю агресію лежить на совісті лише однієї людини - Володимира Путіна. На жаль, останні роки я працювала на "Первом канале" і займалась кремлівською пропагандою і мені зараз дуже соромно. Соромно за те, що дозволяла говорити неправду з екранів телевізора. Соромно за те, що дозволяла "зомбувати" росіян. Ми промовчали в 2014 році, коли це все тільки починалось. Ми мовчки спостерігали за цим антилюдським режимом. І зараз від нас відвернувся весь світ. І ще 10 поколінь наших нащадків не відмиються від ганьби цієї війни", - сказала Овсяннікова.
Вона закликала людей виходити на мітинги.
"Ми, російські люди - мислячі і розумні, тільки в наших силах зупинити це безумство. Виходьте на мітинги, нічого не бійтеся, вони не можуть пересаджати нас усіх", - підсумувала редакторка.
- Президент Володимир Зеленський та інші українські високопосадочвіці неодноразово звертались до росіян із закликом виходити на вулиці та зупинити війну.
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