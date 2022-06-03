Операція "Соняшник". Як росіяни крадуть символ солідарності з Україною для "хороших русских"

Багаторічна редакторка "Первого канала" збиралась не лише потрапити в новинні стрічки українських ЗМІ, а й піти і обісрати серце української освіти — Київський національний університет. Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка отримав пропозицію щодо проведення зустрічі російської пропагандистки Марини Овсянникової від фонду "Human Rights Foundation". Цей фонд, як відомо, очолює російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Ще один "хороший русский".

На щастя університет Шевченка відмовився від такої ганебної участі і зауважив, що діалоги та дискусії з московськими зірками можуть бути лише після каяття перед світом та Україною. Великий респект — в умовах, коли Росія свідомо обстрілює університети Харкова, нищить школи і музеї, така принциповість важлива.

Але повернімось до листа "Human Rights Foundation" та Гаррі Капарова. Цей лист уже гуляє інтернетом і важно подивитись на нього уважно.

Прохання пустити Овсяннікову до студентів, щоби почитати їм лекцію про "сучасні стандарти журналістики" було надруковано на бланку такої собі організації Operation Sunflower. Даний проєкт теж підтримується організацією Human Rights Foundation Каспарова. Тут теж є елемент ІПСО, адже соняшник став символом солідарності української визвольної боротьби по всьому світу. І поява слова “sunflower” разом із прізвищами Овсяннікової та інших корисних росіян у міжнародних новинах про відвідини Україні могла б дуже сильно нашкодити.

Більшість акцій на підтримку України, які проводяться на території наших основних держав-союзниць проходять під символом соняшника. Ось 23 травня прем’єр-міністр Борис Джонсон написав відкритий лист до українських дітей, де напряму підкреслив, що у Сполученому Королівстві на будинках, магазинах, церквах та навіть дитячих майданчиках люди піднімають українські стяги: "…навіть на даху моєї резиденції на Даунінг стріт, де на вікнах висять соняшники, намальовані британськими дітьми"‎.

Перша леді США Джил Байден відвідувала кілька заходів щодо підтримки української визвольної війни — і там теж був соняшник

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Низка українських акцій по всьому світу проходить під знаком соняшника — і тому росіяни чітко знали, що Operation Sunflower — дуже гарна назва для пропагандистських акцій, щоби збити міжнародну єдність. І розмити кордони, щоб жовта квітка асоціювалась не лише з опором українців, а й з практичними білявочками на службі ФСБ.

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reuters

AP Photo

Operation Sunflower взяли для просування такого собі проєкту з просування "паспорта хорошего русского". В травні у Вільнюсі відбулось засідання такого собі антивоєнного форуму за участю Ходорковського, Гудкова, Пономарьова, Чичваркіна, Каспарова під модераторством Євгєнія Кисєльова.

Там російські мужі нарікали на страждання простих росіян, які ні в чому не винні — ні в тому, що Путін при владі 23 роки, ні в тому, що РФ відгризла ледве не у кожного сусіда по шмату території, ні у війнах в Грузії, Сирії і уже в Україні. І такий собі товариш Гудков — який чомусь не вилазить із українського інформаційного простору — запропонував геніальне: треба видавати паспорти хороших росіян, щоби потім на Заході можна було штурмувати посольства у пошуках пільг та грошей. Достоту як у Ільфа з Петровим: "Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы".

Не секрет, що найбільші і найтриваліші гранти дають на "пошук діалогу та примирення" і "хорошие русские" вирішили зробити хід конем. Взяти нині найбільш знамениту росіянку на Заході — Марину Овсяннікову і відправити її з місією голуба миру в Україну. А нема нічого кращого для звітів перед грантодавцями ніж фото, як пропагандистка "Пєрвого каналу" читає лекції 18-річним студентам кращого ВНЗ України. Це і було ключовою метою Овсяннікової — створення для світу доказів того, що з "хороших русских" треба знімати обмеження. А далі без обмежень і з німецькими, британськими, шведськими грошима на підтримку демократії в РФ можна займатися улюбленою справою. А що люблять росіяни? Після завершення однієї глави про тирана складати плани про новий русский мир знову.

Гаррі Каспаров — ініціатор висадки Овсяннікової у тиловому Києві, де у передмісті ще копають нові могили для жертв російської агресії, дуже чітко висловився на форумі у Вільнюсі, чого ж хоче Росія насправді. Навіть, якщо програє нинішню війну. Правильно, як і більшість попередників гучно поламався на питанні Криму: "Когда украинские войска войдут в Крым, там будут проблемы серьезные. Депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое для русского населения, а кто будет его защищать, Путин? Вот как раз здесь есть простор для деятельности нашего сообщества. Мы в итоге должны распространять зоны своего влияния на разные аспекты русского мира… Почему мы должны отдавать им русский мир, русский язык и все идеи, которые связаны с продвижением прогрессивного всего?"

Тобто достатньо інтелектуального росіянина, який тривалий час корчив із себе опозиціонера, не хвилює, як саме понад мільйон росіян опинилися в Криму після 2014 року. Що за всіма законами світу вони незаконно поселились там на окупованій землі. І що той факт, що більшість із них є родинами армії РФ, ФСБ, Росгвардії — скоріше обтяжуючий факт аніж причина, щоб зійтися посередині і лишити там тих, хто нині радісно підбадьорює чоловіка на Херсонщині: "Ты там баб украинских насилуй, только мне не говори".

Тому на тлі ленд-лізу і активної вписки за Україну Німеччини, Бельгії, Швеції — держав, які тривалий час досить спокійно ставились до російсько-українських міжусобиць, Росія буде активізовувати всі ресурси. Вона буде відкривати свій сюрстрьомінг по усьому світу. Вона буде пропонувати альтернативну "Операцію Соняшник". Бо ж дуже боляче сидіти в затишному Дубліні і бачити щотижня як реальним соняшником українці тицяють тобі в очі за вбивства десятків тисяч українців.

І тому в хід підуть Каспаров, Овсяннікова і всі новаторські ідеї ІПСО. Думаю, ця спроба висадки у Києві російської ліберальної агентури буде не остання. І лише від рішучої позиції українців буде ця місія успішною чи ні.

Мої колеги-журналісти і політологи на власному ентузіазмі відбивають атаки російських ІПСО по всьому світу. Фантазія російських спеціалістів немає меж — і їхній план максимум домовитись із Заходом про розподіл України без урахування думки українців.

Знаєте у чому іронія долі? Вісім років такі групи пропагандистів курували такі подруги, як Марина Овсяннікова. Вона була редакторкою і придумувала такі наративи про Бандеру, агресивне НАТО і Польщу, яка мріє відгризти собі Галичину. А зараз у неї просто змінилось завдання – куратори їй наказали грати жертву. Для того, аби просувати наратив "жертви" для послаблення санкцій.

Я хочу, щоб ми добре запам’ятали: всі, хто множить "хороших русских" на братських могильниках в Україні — такі самі учасники російського ІПСО. Тієї "Операції Соняшник", яку оголосила Росія на противагу нашій солідарності по усьому світу. "Хорошие русские" є, але це виключно ті 30 тисяч, які проходять як різко покращені в звітах Генштабу ЗСУ. Всі інші тільки і думають, як зберегти імперію і прийти із грабунком до Києва знову. Як було десятки разів за нашу історію.