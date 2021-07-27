В одеському готелі сталося масове отруєння дітей
В одеському готелі Bugaz Sea View відбувся спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
27 липня до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні було госпіталізовано дев’ятеро дітей віком до 15 років.
"За попередніми оперативними даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з міста Києва у складі групи кількістю 90 дітей", - йдеться у повідомленні.
Усі діти проживали й харчувалися у місцевому готелі Bugaz Sea View.
Держпродспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з наступним проведенням лабораторних досліджень.
"Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
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