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В одеському готелі сталося масове отруєння дітей

27 липня, 2021 вiвторок
19:52

В одеському готелі Bugaz Sea View відбувся спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

27 липня до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні було госпіталізовано дев’ятеро дітей віком до 15 років.

"За попередніми оперативними даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з міста Києва у складі групи кількістю 90 дітей", - йдеться у повідомленні.

Усі діти проживали й харчувалися у місцевому готелі Bugaz Sea View.

Держпродспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з наступним проведенням лабораторних досліджень.

"Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

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отруєння
Одеса
готель
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