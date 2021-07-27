В одеському готелі сталося масове отруєння дітей

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.



27 липня до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні було госпіталізовано дев’ятеро дітей віком до 15 років.

"За попередніми оперативними даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з міста Києва у складі групи кількістю 90 дітей", - йдеться у повідомленні.

Усі діти проживали й харчувалися у місцевому готелі Bugaz Sea View.



Держпродспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з наступним проведенням лабораторних досліджень.

"Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.