В Офісі президента розглядають нові обмеження для невакцинованих від COVID-19
В Офісі президента розглядають можливість дозволу перебування у закладах харчування та громадському транспорті за наявності сертифіката про вакцинацію
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення", - йдеться у повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності роз'яснювальної роботи щодо всіх заходів. зокрема обмежень, які запроваджуватимуться, та популяризації вакцинації серед українців за допомогою масштабної інформаційної кампанії.
Зазначається, що в Офісі президента вкотре наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, наразі 97% госпіталізованих з COVID-19 є невакцинованими.
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