В Офісі президента розглядають нові обмеження для невакцинованих від COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення", - йдеться у повідомленні.



Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності роз'яснювальної роботи щодо всіх заходів. зокрема обмежень, які запроваджуватимуться, та популяризації вакцинації серед українців за допомогою масштабної інформаційної кампанії.



Зазначається, що в Офісі президента вкотре наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація.



За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, наразі 97% госпіталізованих з COVID-19 є невакцинованими.

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