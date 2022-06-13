Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Єрмак.

"Ми показуємо світу свою відкритість, гостинність та вміння реалізовувати масштабні проєкти. Головне питання для нас та Європейської мовної спілки – безпека", - зазначає він.

За його словами, в роботу над підготовкою до Євробачення-2023 із самого початку інтегровані Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України.

Повідомляється, що для забезпечення зручної логістики та безпеки наразі розглядаються різні локації для проведення дійства. Деталі поки не анонсують.

"Ми вдячні за шалену підтримку європейських партнерів. Зараз ми боронимо не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ", - коментує Єрмак.

Уряд створив оргкомітет для підготовки до Євробачення-2023