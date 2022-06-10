Уряд створив оргкомітет для підготовки до Євробачення-2023
Уряд створив оргкомітет з підготовки та проведення в Україні Євробачення у наступному році. Для конкурсу потрібно забезпечити дотримання організаційних вимог
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Комітет буде координувати дії влади, підприємств і організацій під час підготовки заходів, пов'язаних з проведенням конкурсу.
“Європейці продемонстрували підтримку України, коли голосували серцем за наших представників. В результаті ми втретє виграли Євробачення. Завдяки гурту Kalush Orchestra ми отримали нагоду вимагати миру українцям. Ми будемо організовувати Євробачення в умовах воєнного стану, тому потрібно дуже швидко розпочати роботу. Адже маємо провести пісенний конкурс на належному рівні”, - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Перед фіналом "Євробачення" генеральний директор Європейської мовної спілки Ноель Курран сказав виданню TheJournal.ie, що підготовка до "Євробачення" включає низку аспектів: місце проведення, фінансування та безпеку. Щодо кожного з цих питань є дедлайн.
- 14 травня в італійському Турині відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено хіп-хоп-гурт з України Kalush Orchestra.
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