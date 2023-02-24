В Офісі Зеленського прокоментували "мирний план" Китаю

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter, коментуючи так званий мирний план Китаю.

"Будь-який "мирний план", що передбачає тільки "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу і продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду", - висловився Подоляк.

"Позиція України відома: виведення російських військ до кордонів 1991 року", - додав він.