В Офісі Зеленського прокоментували "мирний план" Китаю
"Мирний план", який передбачає лише "припинення вогню", означатиме подальшу окупацію України Росією. Позиція Києва – виведення всіх російських військ
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter, коментуючи так званий мирний план Китаю.
"Будь-який "мирний план", що передбачає тільки "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу і продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду", - висловився Подоляк.
"Позиція України відома: виведення російських військ до кордонів 1991 року", - додав він.
- Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. В офіційній заяві Китай не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". У документі називають війну "кризою".
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