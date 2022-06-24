Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Противник продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій не вів, нових ударних угруповань не створював. Тактика ракетних ударів продовжується, як засіб бойового і психологічного тиску. Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда", - йдеться у звіті.

Інформаційні "міни" РФ

На фоні надходження збройної допомоги від іноземних партнерів, широкого та насиченого її висвітлення світовими засобами масової інформації - РФ вкидує меседжі про військовий тиск на свободу слова в Україні.

Також мова йде про заплановані демонстраційні теракти для створення картинки іменитим західним ЗМІ, яких набито змушують під "загрозою бойовиків-азовців" поширювати інформацію про штучно створені теракти, як про справжні дії рашистів.

Звернення до українців

Пам’ятайте і зважайте на небезпеку, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів.

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