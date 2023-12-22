В ОК "Південь" прокоментували відео із військовими, які силоміць саджають чоловіка у швидку в Одесі
У мережі поширили відео, на якому нібито представники ТЦК силоміць всаджують чоловіка до швидкої. Насправді ж це були не співробітники центру комплектації
Про це заявила пресслужба ОК "Південь".
Інцидент стався в ЖК "Райдужний" в Одесі.
"За результатами перевірки та в межах службового розслідування було встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі в подіях, висвітлених у соцмережах 21.12.2023", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Зазначається, що жінка намовила свого знайомого військового залякати її чоловіка, з яким вона перебуває у процесі розлучення та не може дійти згоди щодо розділення майна.
"Військовий піддався вмовлянням жінки й під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених і хворих бригади в м. Одеса, в порушення встановлених вимог і порядку, вмовив співслужбовців узяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту", - повідомили в ОК "Південь".
Службове розслідування триває, встановлюється ступінь вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення.
"Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням", - резюмували у пресслужбі.
- У лютому в соцмережах завірусилося відео, на якому люди у військовій формі біля ринку "Привоз" в Одесі тягнуть чоловіка за руки й за ноги, а той просить дати йому спокій.
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