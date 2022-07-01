В окупантів зірвався план запустити з Мелітополя до Джанкоя потяг
Росіяни перенесли запуск залізничного сполучення з Мелітополя до Джанкоя
Про це повідомляє російське ЗМІ "РИА Новости".
Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про перенесення запуску залізничного сполучення Криму з Херсоном та Мелітополем на пізніший термін.
Окупанти перенесли запуск потягу "через незавершені роботи з безпеки".
- Російські окупанти говорили, що з 1 липня почне курсувати пасажирський потяг з Мелітополя до Джанкоя.
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