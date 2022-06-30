Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер міста зазначає, що окупанти збираються прикриватися мирним населенням аби таким чином провозити на територію країни зброю та військову техніку.

"Ми згадали про партизанський рух, який діє на території Мелітополя. Всі знають, як підривався і бронепотяг, і рейки, і саме тому вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб щитом прикриватися, нашими людьми, щоб не було диверсій. А вони точно будуть, тому що через залізну дорогу підвозяться багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння", - повідомив Федоров.

Він також підкреслив, що у такий спосіб росіяни вкотре наражають на небезпеку мирне населення на тимчасово окупованих територіях.

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