Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у етері Еспресо.

Він зазначив, що за останні півтора - два місяці не пам’ятає й двох - трьох днів без російських обшуків гаражних кооперативів. Деякі гаражі загарбники перевірили двічі - тричі.

"Вони намагаються знайти осередки спротиву, зброю, щось, пов’язане з партизанами. Потім у своїх так званих ЗМІ інформують, що знайшли бандерівський гараж із вибухівкою, символікою “Азову” або інших збройних формувань України. Вони роблять це для картинки, для свого внутрішнього споживача, нібито звільнені території воюють із партизанщиною", - наголосив посадовець.

Віктор Дудукалов зауважив, що росіяни бояться, а фільтраційні заходи є результатом того, що мешканці Запорізької області не сприймають окупаційної влади та чекають на звільнення.