Мешканців Бердянська закликали підготувати запаси їжі та води

Про це стало відомо з telegram-каналу БПА.

"Просимо вас підготувати запаси їжі, питної та технічної води, а також портативні зарядні пристрої. Не забувайте про своїх близьких, за можливості допоможіть їм у забезпеченні необхідним", - йдеться у дописі.