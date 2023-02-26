Мешканців Бердянська закликали підготувати запаси їжі та води
У неділю, 26 лютого, українські партизани закликали мешканців Бердянська підготувати запаси їжі та води
Про це стало відомо з telegram-каналу БПА.
"Просимо вас підготувати запаси їжі, питної та технічної води, а також портативні зарядні пристрої. Не забувайте про своїх близьких, за можливості допоможіть їм у забезпеченні необхідним", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомив, що окупаційні війська заселяються у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська Запорізької області.
- Мешканці тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі 19 лютого повідомляли про пожежу на базі відпочинку "Райський куточок", де, імовірно, загарбники облаштували шпиталь.
- 20 лютого повідомлялося, що Центру спротиву стало відомо, що від березня набувають чинності нові правила російської влади у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
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