В окупованому Бердянську стався вибух біля захопленого росіянами міськвідділу поліції
У центрі окупованого Бердянська на Запоріжжі прогримів вибух біля міськвідділу поліції, захопленого росіянами
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - ідеться в дописі.
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