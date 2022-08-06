Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - ідеться в дописі.

5–6 серпня окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb