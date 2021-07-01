В окупованому Донецьку переповнене єдине COVID-відділення, - Гармаш
В окупованому Росією Донецьку працює одне відділення для хворих на коронавірус, і воно переповнене
Про це написав член Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Сергій Гармаш у Facebook.
"У Донецьку залишилося всього одне ковідне відділення. У Лікарні Калініна. Воно вже переповнене. Було три, два закрили", - йдеться у повідомленні.
При цьому у так званій "ДНР" відкриті "кордони" з фейковою "республікою" - "ЛНР", а також з Росією, де зафіксували пік добової смертності від COVID-19 за весь час пандемії.
За його словами, російської вакцини для жителів ОРДЛО немає.
"Привезли дві партії, показали по телевізору, вкололи обраних і на цьому все закінчилося. Обіцяють у липні, але коли точно і, головне, - скільки... Враховуючи, що навіть у Криму, де вже, фактично, почалася третя хвиля пандемії, план вакцинації (за російськими даними) виконаний всього на 30%, до окупованої частини українського Донбасу черга дійде не скоро", - зазначає Гармаш.
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