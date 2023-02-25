В окупованому Енергодарі росіяни пограбували пожежну частину
На Запоріжжі, у тимчасово окупованому Енергодарі, від рук російських мародерів постраждала пожежна частина
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У пожежну частину в Енергодарі кілька днів тому вломились російські окупанти та вилучили телефони у співробітників ДСНС. Ворог тероризував робітників й погрожував розправою, адже нібито підозрював пожежників у роботі на ЗСУ. Всі телефони були вилучені для “перевірки”, також були викрадена інша техніка", - йдеться у повідомленні.
У Центрі зауважили, що росіяни досі не контролюють тимчасово окуповані території. Це змушує окупантів витрачати ресурси на пошуки партизан й божеволіти від власної нікчемності.
- 20 лютого росіяни розмістили в бомбосховищах Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, там вони очікують перекидання на Донецьку ділянку фронту.
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