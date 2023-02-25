В окупованому Енергодарі росіяни пограбували пожежну частину

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У пожежну частину в Енергодарі кілька днів тому вломились російські окупанти та вилучили телефони у співробітників ДСНС. Ворог тероризував робітників й погрожував розправою, адже нібито підозрював пожежників у роботі на ЗСУ. Всі телефони були вилучені для “перевірки”, також були викрадена інша техніка", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що росіяни досі не контролюють тимчасово окуповані території. Це змушує окупантів витрачати ресурси на пошуки партизан й божеволіти від власної нікчемності.