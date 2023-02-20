Окупанти помістили в бомбосховища Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, - "Енергоатом"
Росіяни розмістили в бомбосховищах Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, там вони очікують перекидання на Донецьку ділянку фронту
Про це повідомляє "Енергоатом"
"На Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на покрівлі п'ятого енергоблоку окупанти облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал зі спецкорпусів потрапляє безпосередньо до енергоблоків.
Навколо енергоблоків та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива окупанти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди. Загарбники відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.
- Росія навмисне блокує ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
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