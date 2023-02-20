Про це повідомляє "Енергоатом"

"На Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на покрівлі п'ятого енергоблоку окупанти облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал зі спецкорпусів потрапляє безпосередньо до енергоблоків.



Навколо енергоблоків та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива окупанти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди. Загарбники відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.