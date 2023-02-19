Окупанти навмисне блокують ротацію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

Загарбницька армія також продовжує розміщувати на території ЗАЕС військову техніку та своїх солдатів.

"РФ грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки, а також демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС", - ідеться в повідомленні.

МЗС зазначило, що ротація експертів МАГАТЕ має бути негайно розблокована. Також експертів необхідно забезпечити безпечним переміщенням тимчасово окупованими територіями України до ЗАЕС.

У МЗС закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати злочини РФ проти цивільних ядерних об'єктів, перешкоджання роботі Агентства та створення загроз життю міжнародних експертів. Також закликали до розширення санкцій проти російської держкорпорації "Росатом", інших компаній та інституцій, причетних до неї, та проти інших ключових чинників атомної енергетики РФ. Також наголосили на нагальній потребі припинити співпрацю з РФ у сфері ядерних технологій та обмежити права та привілеї Росії в МАГАТЕ.

"Якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи", - наголосили в МЗС.