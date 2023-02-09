Гендиректор МАГАТЕ Гроссі має намір обговорити долю Запорізької АЕС у Москві
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 9-10 лютого відвідає з робочим візитом Москву, аби обговорити створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції
Про це заявив заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков, передає російський Інтерфакс.
"Гендиректор МАГАТЕ справді сьогодні і завтра буде в Москві. Ми розраховуємо на поглиблене обговорення з ним не лише тематики створення зони захисту навколо ЗАЕС... але й інших аспектів роботи з агентством", - сказав він на пресконференції в Москві.
Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не має наміру зустрічатись із Гроссі.
"Зустріч Гроссі та Путіна цього тижня не планується. Гроссі чекають у Росії його колеги з Росатома, з міністерства закордонних справ. За потреби зможуть залучатися й інші міністерства і відомства", - сказав Пєсков.
- Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Гроссі 19 січня в Києві.
- МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС ще у вересні 2022 року.
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