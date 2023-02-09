Про це заявив заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков, передає російський Інтерфакс.

"Гендиректор МАГАТЕ справді сьогодні і завтра буде в Москві. Ми розраховуємо на поглиблене обговорення з ним не лише тематики створення зони захисту навколо ЗАЕС... але й інших аспектів роботи з агентством", - сказав він на пресконференції в Москві.

Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не має наміру зустрічатись із Гроссі.

"Зустріч Гроссі та Путіна цього тижня не планується. Гроссі чекають у Росії його колеги з Росатома, з міністерства закордонних справ. За потреби зможуть залучатися й інші міністерства і відомства", - сказав Пєсков.