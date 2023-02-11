Держатомрегулювання заборонило експлуатацію 4 енергоблоків Запорізької АЕС

Про це поінформували в Держатомрегулюванні.

Український регулятор заборонив експлуатацію енергоблоків №№3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС: це сталося внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

"Держатомрегулюванням при виданні зазначеного розпорядження враховано, що промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень. Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП «НАЕК «Енергоатом» немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС", - ствердили в установі.