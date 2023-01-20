Про це сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Fox News.

"На мій погляд, ситуація навколо Запоріжжя стає гіршою. У міру розвитку конфлікту, як ви знаєте, ситуація на східному фронті загострюється. Тому вважаю, що зараз як ніколи важливо і актуально вжити проміжних заходів щодо захисту ядерного об'єкта", - заявив Гроссі.

При цьому він визнав, що обговорення та процес створення безпечної ядерної зони навколо ЗАЕС просувається повільніше, ніж він очікував. За його словами, цей крок вимагає політичної волі.

Гроссі наголосив, що створення зони безпеки підтримують багато європейських лідерів.

Президент України Володимир Зеленський 19 січня в Києві провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС ще у вересні 2022 року.

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