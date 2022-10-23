В окупованому Херсоні майже зник інтернет, – NetBlocks

Про це свідчать дані проєкту NetBlocks, який відстежує роботу мережі в реальному часі.

"Поточні метрики показують, що мережі в Херсоні (Україна), які були перенаправлені до Росії через російсько-кримського інтернет-провайдера "Міранда", відключилися", – йдеться у повідомленні.

Раніше в суботу окупаційні сили в Херсонській області зажадали від жителів міста негайно покинути Херсон. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що російські окупанти поширюють "цинічні фейки, що ніби ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона".

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти втекли з Чарівного та Чкалового й збираються із Берислава

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